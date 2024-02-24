https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929223193.html
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 24.02.2024
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области
ПВО поздно вечером в пятницу сбили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:05
2024-02-24T00:05
2024-02-24T00:09
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО поздно вечером в пятницу сбили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны.Ранее власти региона рассказали, что ПВО сбила над Тульской областью два БПЛА, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет."Двадцать третьего февраля около 23.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - рассказали в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240223/krushenie-1929212711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области
Минобороны: над Тульской областью сбили беспилотник