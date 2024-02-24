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В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 24.02.2024
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00:05 24.02.2024 (обновлено: 00:09 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929223193.html
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 24.02.2024
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области
ПВО поздно вечером в пятницу сбили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:05
2024-02-24T00:09
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО поздно вечером в пятницу сбили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны.Ранее власти региона рассказали, что ПВО сбила над Тульской областью два БПЛА, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.&quot;Двадцать третьего февраля около 23.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области&quot;, - рассказали в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240223/krushenie-1929212711.html
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тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Тульской области

Минобороны: над Тульской областью сбили беспилотник

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО поздно вечером в пятницу сбили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны.
Ранее власти региона рассказали, что ПВО сбила над Тульской областью два БПЛА, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
«

"Двадцать третьего февраля около 23.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - рассказали в Минобороны.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссия
 
 
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