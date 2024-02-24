https://ria.ru/20240224/avtomobili-1929225504.html

СМИ: Лондон разрешил передавать Киеву старые автомобили

СМИ: Лондон разрешил передавать Киеву старые автомобили - РИА Новости, 24.02.2024

СМИ: Лондон разрешил передавать Киеву старые автомобили

Мэр Лондона Садик Хан окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили, предназначенные для утилизации, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:54

2024-02-24T00:54

2024-02-24T05:14

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили, предназначенные для утилизации, сообщает газета Telegraph.В декабре газета Telegraph сообщала, что градоначальник "пошел на попятную" и выступил за предоставление Украине машин, предназначенных для утилизации, для использования их в конфликте с Россией."Мэр Лондона подтвердил, что компании-оператору лондонского транспорта Transport for London (TfL) было поручено внести изменения в схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), чтобы не соответствующие требованиям полноприводные автомобили могли использоваться на Украине для поддержки гуманитарных и медицинских целей", - отмечает газета.Издание отмечает со ссылкой на Хана, что эти планы, которые могут быть реализованы через несколько недель, также помогут убрать старые "загрязняющие окружающую среду автомобили" с дорог Лондона.По данным газеты, люди смогут пожертвовать транспортные средства, не соответствующие требованиям программы созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в обмен на выплату."Пожертвованные автомобили будут ...переданы украинским властям и их партнерам для гуманитарных и медицинских нужд", - говорится в статье.Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html

https://ria.ru/20240223/f-16-1929219137.html

https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223295.html

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в мире, украина, россия, лондон, садик хан, сергей лавров, виталий кличко, нато