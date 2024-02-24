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Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html
Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 24.02.2024
Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили технику противника в замаскированных временных опорных пунктах и пехоту ВСУ на купянском направлении в зоне... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:04
2024-02-24T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили технику противника в замаскированных временных опорных пунктах и пехоту ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Разведчики обнаружили замаскированные временные опорные пункты с засевшими в них украинскими националистами и военную технику. Пару пикапов в одной из лесополос, в одно и то же время подъезжающих и уезжающих, уже третий день подряд наблюдает наша разведка. Парни с переднего края и передали координаты подозрительного места. Скорее всего, кочевники – вражеские диверсионные мобильные группы, укомплектованные минометами западного образца готовят схрон боеприпасов или горючего", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных опорных пунктах, и их технику", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили технику противника в замаскированных временных опорных пунктах и пехоту ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведчики обнаружили замаскированные временные опорные пункты с засевшими в них украинскими националистами и военную технику. Пару пикапов в одной из лесополос, в одно и то же время подъезжающих и уезжающих, уже третий день подряд наблюдает наша разведка. Парни с переднего края и передали координаты подозрительного места. Скорее всего, кочевники – вражеские диверсионные мобильные группы, укомплектованные минометами западного образца готовят схрон боеприпасов или горючего", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных опорных пунктах, и их технику", - сообщили в Минобороны.
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