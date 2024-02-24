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СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар - РИА Новости, 24.02.2024
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00:19 24.02.2024 (обновлено: 00:41 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/apparat-1929223998.html
СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар
СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар - РИА Новости, 24.02.2024
СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар
Американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США, передает в пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:19
2024-02-24T00:41
в мире
сша
колорадо
китай
атлантический океан
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США, передает в пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.По информации источников телеканала, аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны.Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852534448.html
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сша
колорадо
китай
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в мире, сша, колорадо, китай, атлантический океан, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Колорадо, Китай, Атлантический океан, Джо Байден, Си Цзиньпин
СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар

CBS: военные обнаружили неизвестный летательный аппарат над западной частью США

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США, передает в пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
По информации источников телеканала, аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны.
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Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
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Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.
Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.
Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.
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В миреСШАКолорадоКитайАтлантический океанДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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