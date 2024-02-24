https://ria.ru/20240224/apparat-1929223998.html

СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар

СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар - РИА Новости, 24.02.2024

СМИ: над западной частью США обнаружили неизвестный воздушный шар

Американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США, передает в пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:19

2024-02-24T00:19

2024-02-24T00:41

в мире

сша

колорадо

китай

атлантический океан

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США, передает в пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.По информации источников телеканала, аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны.Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852534448.html

https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html

сша

колорадо

китай

атлантический океан

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в мире, сша, колорадо, китай, атлантический океан, джо байден, си цзиньпин