https://ria.ru/20240224/aerostat-1929229111.html
В NORAD подтвердили уничтожение аэростата на западе США
В NORAD подтвердили уничтожение аэростата на западе США - РИА Новости, 24.02.2024
В NORAD подтвердили уничтожение аэростата на западе США
Истребители Североамериканского командования ПВО (NORAD) перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:51
2024-02-24T01:51
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Истребители Североамериканского командования ПВО (NORAD) перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США, заявил РИА Новости представитель NORAD."Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом - ред.) Юта, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности", - сообщили в командовании.Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра.В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что США зафиксировали неопознанный летательный аппарат, пролетавший над западными районами страны и не представлявший угрозы, однако его происхождение и назначение неизвестны.Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха двигался в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и в конечном счете был сбит военными.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852534448.html
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в мире, сша, юта, колорадо, norad
В мире, США, Юта, Колорадо, NORAD
В NORAD подтвердили уничтожение аэростата на западе США
NORAD: американские истребители перехватили аэростат, пролетавший над Ютой
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Истребители Североамериканского командования ПВО (NORAD) перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США, заявил РИА Новости представитель NORAD.
"Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом - ред.) Юта
, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности", - сообщили в командовании.
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Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра.
В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что США зафиксировали неопознанный летательный аппарат, пролетавший над западными районами страны и не представлявший угрозы, однако его происхождение и назначение неизвестны.
Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха двигался в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо
, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.
Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР
со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и в конечном счете был сбит военными.
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