На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы
В Польше неизвестные снова вскрыли украинские вагоны-зерновозы
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х.
"Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию", - написал Кубраков.
Подобные акции происходили ранее. Так 20 февраля, протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.