https://ria.ru/20240223/zernovozy-1929152648.html

На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы

На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы - РИА Новости, 23.02.2024

На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы

Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:37

2024-02-23T14:37

2024-02-23T14:37

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х. "Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию", - написал Кубраков. Подобные акции происходили ранее. Так 20 февраля, протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)