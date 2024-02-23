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На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы - РИА Новости, 23.02.2024
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14:37 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/zernovozy-1929152648.html
На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы
На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы - РИА Новости, 23.02.2024
На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы
Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:37
2024-02-23T14:37
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х. "Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию", - написал Кубраков. Подобные акции происходили ранее. Так 20 февраля, протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине заявили, что в Польше снова вскрыли украинские зерновозы

В Польше неизвестные снова вскрыли украинские вагоны-зерновозы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х.
"Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию", - написал Кубраков.
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Подобные акции происходили ранее. Так 20 февраля, протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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