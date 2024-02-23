https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929217127.html

Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ

Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, передает армянское онлайн-издание Factor TV. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T22:11

2024-02-23T22:11

2024-02-23T22:11

в мире

армения

украина

ереван

владимир зеленский

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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, передает армянское онлайн-издание Factor TV. "По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте", - говорится в сообщении. Отмечается, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. "На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу говорить. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона", - сказал Лобач, отвечая на вопрос Factor TV о возможных последствиях российско-украинского конфликта на Южном Кавказе. Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду возможный визит президента Украины, Лобач ответил: "Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий".

https://ria.ru/20240216/makron-1927894823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, украина, ереван, владимир зеленский