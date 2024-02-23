https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929217127.html
Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ
Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, передает армянское онлайн-издание Factor TV. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:11
2024-02-23T22:11
2024-02-23T22:11
в мире
армения
украина
ереван
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, передает армянское онлайн-издание Factor TV. "По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте", - говорится в сообщении. Отмечается, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. "На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу говорить. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона", - сказал Лобач, отвечая на вопрос Factor TV о возможных последствиях российско-украинского конфликта на Южном Кавказе. Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду возможный визит президента Украины, Лобач ответил: "Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, украина, ереван, владимир зеленский
В мире, Армения, Украина, Ереван, Владимир Зеленский
Зеленский собирается посетить Армению, сообщили СМИ
Factor TV: Зеленский в ближайшее время может посетить Армению
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, передает армянское онлайн-издание Factor TV
.
«
"По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван
в марте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. "На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу говорить. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона", - сказал Лобач, отвечая на вопрос Factor TV о возможных последствиях российско-украинского конфликта на Южном Кавказе.
Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду возможный визит президента Украины, Лобач ответил: "Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий".
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