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"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России - РИА Новости, 23.02.2024
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20:16 23.02.2024 (обновлено: 20:57 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html
"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России
"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России - РИА Новости, 23.02.2024
"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России
Пользователи социальной сети X отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового наступления и "сюрпризов" в Черном море. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:16
2024-02-23T20:57
политика
россия
черное море
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового наступления и "сюрпризов" в Черном море."Ты сам скоро получишь сюрпризы. И произойдет это намного раньше, чем ты думаешь", — написали в комментариях."Русские придут за Одессой", — предупредил участник дискуссии."Какая разница, что говорит этот клоун. Одной ногой он уже в могиле", — считает пользователь."Действительно, никакой. Он скоро будет раздавлен", — ответил ему другой."Очень похож на отчаянного идиота", — заметили в комментариях.Ранее Зеленский заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. По его мнению, это наступление "удивит" Россию.Заявление украинского президента было сделано после череды разгромных поражений ВСУ на разных участках фронта. За последние два месяца Киев потерял контроль над ключевыми укрепрайонами, в том числе над Авдеевкой, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций украинской армии.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
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политика, россия, черное море, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Политика, Россия, Черное море, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР

"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового наступления и "сюрпризов" в Черном море.
«
"Ты сам скоро получишь сюрпризы. И произойдет это намного раньше, чем ты думаешь", — написали в комментариях.
"Русские придут за Одессой", — предупредил участник дискуссии.
"Какая разница, что говорит этот клоун. Одной ногой он уже в могиле", — считает пользователь.
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"Действительно, никакой. Он скоро будет раздавлен", — ответил ему другой.
"Очень похож на отчаянного идиота", — заметили в комментариях.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. По его мнению, это наступление "удивит" Россию.
Заявление украинского президента было сделано после череды разгромных поражений ВСУ на разных участках фронта. За последние два месяца Киев потерял контроль над ключевыми укрепрайонами, в том числе над Авдеевкой, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций украинской армии.
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ПолитикаРоссияЧерное мореУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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