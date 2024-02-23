Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год
Зеленский: Киев получал не все поставки военной помощи вовремя и в полном объеме
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.
"Много решений (об оказании военной помощи Киеву – ред.) принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", - сказал Зеленский на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове. Ее видео опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.