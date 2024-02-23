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Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год - РИА Новости, 23.02.2024
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19:17 23.02.2024 (обновлено: 19:32 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929195073.html
Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год
Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год - РИА Новости, 23.02.2024
Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год
Владимир Зеленский признал, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:17
2024-02-23T19:32
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме. "Много решений (об оказании военной помощи Киеву – ред.) принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", - сказал Зеленский на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове. Ее видео опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929105629.html
https://ria.ru/20240220/ukraine-1928602310.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, метте фредериксен, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год

Зеленский: Киев получал не все поставки военной помощи вовремя и в полном объеме

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.
"Много решений (об оказании военной помощи Киеву – ред.) принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", - сказал Зеленский на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове. Ее видео опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Вчера, 07:13
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США
20 февраля, 22:54
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМетте ФредериксенСергей ЛавровНАТО
 
 
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