https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929105629.html

"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании

"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании - РИА Новости, 23.02.2024

"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него "наибольшая поддержка в современном обществе", поэтому граждане Украины избрали бы его на... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T07:13

2024-02-23T07:13

2024-02-23T07:39

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него "наибольшая поддержка в современном обществе", поэтому граждане Украины избрали бы его на новый срок, однако сейчас выборы невозможны.По словам Зеленского, "никаких выборов никто не отменял", так как украинское законодательство не позволяет их проводить во время военного конфликта. При этом он утверждает, что "в настоящее время" у него "самая большая поддержка в современном обществе", не уточнив конкретно, что за общество он имеет в виду."Итак, если у нас пройдут выборы прямо сейчас, люди выберут меня. Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся", - заявил Зеленский.На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.При этом в начале февраля Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и генерала. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В начале декабря 2023 года на Украине опубликовали результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому граждане страны меньше доверяли Зеленскому, чем Залужному. Действовавшему на тот момент главкому ВСУ доверяли 82 процента респондентов, а Зеленскому — 72. Рейтинг последнего стал падать, начиная с июля прошлого года.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928236757.html

https://ria.ru/20240215/reyting-1927586721.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины