Рейтинг@Mail.ru
"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 23.02.2024 (обновлено: 07:39 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929105629.html
"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании
"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании - РИА Новости, 23.02.2024
"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании
Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него "наибольшая поддержка в современном обществе", поэтому граждане Украины избрали бы его на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T07:13
2024-02-23T07:39
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него "наибольшая поддержка в современном обществе", поэтому граждане Украины избрали бы его на новый срок, однако сейчас выборы невозможны.По словам Зеленского, "никаких выборов никто не отменял", так как украинское законодательство не позволяет их проводить во время военного конфликта. При этом он утверждает, что "в настоящее время" у него "самая большая поддержка в современном обществе", не уточнив конкретно, что за общество он имеет в виду."Итак, если у нас пройдут выборы прямо сейчас, люди выберут меня. Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся", - заявил Зеленский.На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.При этом в начале февраля Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и генерала. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В начале декабря 2023 года на Украине опубликовали результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому граждане страны меньше доверяли Зеленскому, чем Залужному. Действовавшему на тот момент главкому ВСУ доверяли 82 процента респондентов, а Зеленскому — 72. Рейтинг последнего стал падать, начиная с июля прошлого года.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928236757.html
https://ria.ru/20240215/reyting-1927586721.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Прямо сейчас": Зеленский дерзко высказался о переизбрании

Зеленский заявил, что был бы переизбран в случае проведения выборов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него "наибольшая поддержка в современном обществе", поэтому граждане Украины избрали бы его на новый срок, однако сейчас выборы невозможны.
По словам Зеленского, "никаких выборов никто не отменял", так как украинское законодательство не позволяет их проводить во время военного конфликта. При этом он утверждает, что "в настоящее время" у него "самая большая поддержка в современном обществе", не уточнив конкретно, что за общество он имеет в виду.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине
19 февраля, 14:00
"Итак, если у нас пройдут выборы прямо сейчас, люди выберут меня. Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся", - заявил Зеленский.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
При этом в начале февраля Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и генерала. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
В начале декабря 2023 года на Украине опубликовали результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому граждане страны меньше доверяли Зеленскому, чем Залужному. Действовавшему на тот момент главкому ВСУ доверяли 82 процента респондентов, а Зеленскому — 72. Рейтинг последнего стал падать, начиная с июля прошлого года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного
15 февраля, 14:33
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала