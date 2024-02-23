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Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта за сутки - РИА Новости, 23.02.2024
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04:13 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100509.html
Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта за сутки
Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта за сутки - РИА Новости, 23.02.2024
Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта за сутки
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T04:13
2024-02-23T04:13
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов."Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп - ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский.Зеленский в очередной раз пригласил Трампа на Украину. "Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию", - сказал он, повторив уже ранее озвученное им приглашение, которое Трамп постоянно игнорирует.Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США урегулирует конфликт вокруг Украины еще до вступления в должность. По словам политика, для этого ему понадобятся один-два дня и несколько телефонных звонков.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100300.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта за сутки

Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта на Украине за 24-48 часов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов.
"Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп - ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Зеленский отказался от повторения минских соглашений
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Зеленский в очередной раз пригласил Трампа на Украину. "Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию", - сказал он, повторив уже ранее озвученное им приглашение, которое Трамп постоянно игнорирует.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США урегулирует конфликт вокруг Украины еще до вступления в должность. По словам политика, для этого ему понадобятся один-два дня и несколько телефонных звонков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Вчера, 17:10
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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