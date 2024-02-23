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Зеленский отказался от повторения минских соглашений - РИА Новости, 23.02.2024
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04:11 23.02.2024 (обновлено: 08:37 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100300.html
Зеленский отказался от повторения минских соглашений
Зеленский отказался от повторения минских соглашений - РИА Новости, 23.02.2024
Зеленский отказался от повторения минских соглашений
Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T04:11
2024-02-23T08:37
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.&quot;Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты&quot;, — заявил он.По словам главы государства, речь идет о "безопасности" Украины.Зеленский также отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов.Кроме того, Зеленский добавил, что официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", — заявил он.Помимо этого Зеленский констатировал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении, и вновь стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения.Кроме того, он пообещал подготовить новое контрнаступление, а также пригрозил России "сюрпризами".Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Зеленский отказался от повторения минских соглашений

Зеленский сообщил, что не хочет заключения новых соглашений, подобных минским

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
«

"Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Вчера, 17:10
По словам главы государства, речь идет о "безопасности" Украины.
Зеленский также отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов.
Кроме того, Зеленский добавил, что официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО.
"Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", — заявил он.
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Помимо этого Зеленский констатировал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении, и вновь стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения.
Кроме того, он пообещал подготовить новое контрнаступление, а также пригрозил России "сюрпризами".
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Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
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Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут
Вчера, 13:08
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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