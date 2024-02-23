https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929100300.html

Зеленский отказался от повторения минских соглашений

Зеленский отказался от повторения минских соглашений - РИА Новости, 23.02.2024

Зеленский отказался от повторения минских соглашений

Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T04:11

2024-02-23T04:11

2024-02-23T08:37

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News."Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — заявил он.По словам главы государства, речь идет о "безопасности" Украины.Зеленский также отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов.Кроме того, Зеленский добавил, что официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", — заявил он.Помимо этого Зеленский констатировал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении, и вновь стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения.Кроме того, он пообещал подготовить новое контрнаступление, а также пригрозил России "сюрпризами".Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html

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