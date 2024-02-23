https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html

"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном

"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 23.02.2024

"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном

Украинские подразделения в Крынках были полностью разгромлены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:29

2024-02-23T23:29

2024-02-23T23:29

политика

донбасс

россия

херсонская область

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинские подразделения в Крынках были полностью разгромлены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс. Россияне взяли эту территорию под полный контроль", — сказал эксперт.Он также отметил, что на других направлениях, в том числе и в Донбассе, дела у украинской армии обстоят плохо. На отдельных участках фронта крупные группировки ВСУ попали в окружение и в котлы, резюмировал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска зачистили территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в этом месте четыре бригады 30-го Корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Все они понесли тяжелые потери в результате ударов российской армии, сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html

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политика, донбасс, россия, херсонская область , сергей шойгу, вооруженные силы украины