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"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном
"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 23.02.2024
"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном
Украинские подразделения в Крынках были полностью разгромлены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:29
2024-02-23T23:29
2024-02-23T23:29
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сергей шойгу
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинские подразделения в Крынках были полностью разгромлены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс. Россияне взяли эту территорию под полный контроль", — сказал эксперт.Он также отметил, что на других направлениях, в том числе и в Донбассе, дела у украинской армии обстоят плохо. На отдельных участках фронта крупные группировки ВСУ попали в окружение и в котлы, резюмировал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска зачистили территорию в Крынках в Херсонской области. Он уточнил, что ВСУ сосредоточили в этом месте четыре бригады 30-го Корпуса морской пехоты, которые воевали на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. Все они понесли тяжелые потери в результате ударов российской армии, сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html
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политика, донбасс, россия, херсонская область , сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, Донбасс, Россия, Херсонская область , Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном
Эксперт Меркурис: группировка ВСУ в Крынках потерпела коллапс