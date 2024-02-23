https://ria.ru/20240223/voentorg-1929203497.html

Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"

Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"

Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:25

2024-02-23T20:25

2024-02-23T20:32

экономика

канада

владимир павлов

военторг

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. "(В санкционный список - ред.) добавлены Владимир Владимирович Павлов... "Военторг", Военторг-Ритейл", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

канада

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, канада, владимир павлов, военторг, санкции в отношении россии