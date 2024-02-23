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Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" - РИА Новости, 23.02.2024
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20:25 23.02.2024 (обновлено: 20:32 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/voentorg-1929203497.html
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"
Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:25
2024-02-23T20:32
экономика
канада
владимир павлов
военторг
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. "(В санкционный список - ред.) добавлены Владимир Владимирович Павлов... "Военторг", Военторг-Ритейл", - говорится в документе.
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экономика, канада, владимир павлов, военторг, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Владимир Павлов, Военторг, Санкции в отношении России
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"

Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" и его гендиректора Павлова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор ОАО "Военторг" Владимир Павлов
Генеральный директор ОАО Военторг Владимир Павлов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ОАО "Военторг" Владимир Павлов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.
"(В санкционный список - ред.) добавлены Владимир Владимирович Павлов... "Военторг", Военторг-Ритейл", - говорится в документе.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ЭкономикаКанадаВладимир ПавловВоенторгСанкции в отношении России
 
 
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