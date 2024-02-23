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Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"
Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:25
2024-02-23T20:25
2024-02-23T20:32
экономика
канада
владимир павлов
военторг
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОАО "Военторг" и генерального директора компании Владимира Павлова, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. "(В санкционный список - ред.) добавлены Владимир Владимирович Павлов... "Военторг", Военторг-Ритейл", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, владимир павлов, военторг, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Владимир Павлов, Военторг, Санкции в отношении России
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг"
Канада ввела санкции против ОАО "Военторг" и его гендиректора Павлова