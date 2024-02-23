На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2
Idnes: на Украине будут собирать чешские винтовки CZ BREN 2
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ПРАГА, 23 фев - РИА Новости. Чешские винтовки CZ BREN 2 будут монтироваться на Украине, соглашение об этом подписали представители предприятия Česká zbrojovka и украинской компании "Укроборонпром", сообщило в пятницу новостное издание Idnes.
"Представители дочернего предприятия чешской холдинговой компании Colt CZ Group, Česká zbrojovka, и украинской фирмы "Укроборонпром" подписали соглашение о сборке винтовок CZ BREN 2 на Украине. Цель проекта - оснастить украинские вооруженные силы проверенным, качественным огнестрельным оружием стандарта НАТО и тем самым повысить их оперативные возможности", - отметило издание.
По словам гендиректора завода Česká zbrojovka Яна Зайица, данное соглашение является лишь первым шагом в сотрудничестве с украинскими коллегами. "Этот первый шаг в рамках проекта полноценной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным использованием в военных действиях на Украине в руках военнослужащих украинских вооруженных сил. Для нас большая честь иметь возможность поддержать усилия Украины по внедрению вооружений по стандартам НАТО и увеличению возможностей ее оборонной промышленности", - заявил Зайиц изданию.
CZ BREN 2 - модульная винтовка стандарта НАТО, обеспечивающая высокую совместимость с вооружением других стран-членов альянса, а также долговечность, точность и модульность калибра, что делает ее универсальным оружием для военнослужащих. Винтовки CZ BREN 2 используются в чешской армии, а также в элитном антитеррористическом подразделении французской жандармерии (GIGN), в португальской армии, в польской пограничной службе, в румынской жандармерии и у ряда иных заказчиков в мире. Проект трансфера технологий винтовок CZ BREN 2 в Украину был представлен как ключевая инициатива на первом международном оборонно-промышленном форуме (DFNC1) в Киеве в конце сентября прошлого года.
Чешская холдинговая компания Colt CZ Group - один из ведущих мировых производителей стрелкового оружия и боеприпасов для вооруженных сил, личной защиты, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Свою продукцию она продает в основном под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.