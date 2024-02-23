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На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2 - РИА Новости, 23.02.2024
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18:48 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/vintovki-1929190847.html
На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2
На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2 - РИА Новости, 23.02.2024
На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2
Чешские винтовки CZ BREN 2 будут монтироваться на Украине, соглашение об этом подписали представители предприятия Česká zbrojovka и украинской компании... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:48
2024-02-23T18:48
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
укроборонпром
в мире
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ПРАГА, 23 фев - РИА Новости. Чешские винтовки CZ BREN 2 будут монтироваться на Украине, соглашение об этом подписали представители предприятия Česká zbrojovka и украинской компании "Укроборонпром", сообщило в пятницу новостное издание Idnes. "Представители дочернего предприятия чешской холдинговой компании Colt CZ Group, Česká zbrojovka, и украинской фирмы "Укроборонпром" подписали соглашение о сборке винтовок CZ BREN 2 на Украине. Цель проекта - оснастить украинские вооруженные силы проверенным, качественным огнестрельным оружием стандарта НАТО и тем самым повысить их оперативные возможности", - отметило издание. По словам гендиректора завода Česká zbrojovka Яна Зайица, данное соглашение является лишь первым шагом в сотрудничестве с украинскими коллегами. "Этот первый шаг в рамках проекта полноценной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным использованием в военных действиях на Украине в руках военнослужащих украинских вооруженных сил. Для нас большая честь иметь возможность поддержать усилия Украины по внедрению вооружений по стандартам НАТО и увеличению возможностей ее оборонной промышленности", - заявил Зайиц изданию. CZ BREN 2 - модульная винтовка стандарта НАТО, обеспечивающая высокую совместимость с вооружением других стран-членов альянса, а также долговечность, точность и модульность калибра, что делает ее универсальным оружием для военнослужащих. Винтовки CZ BREN 2 используются в чешской армии, а также в элитном антитеррористическом подразделении французской жандармерии (GIGN), в португальской армии, в польской пограничной службе, в румынской жандармерии и у ряда иных заказчиков в мире. Проект трансфера технологий винтовок CZ BREN 2 в Украину был представлен как ключевая инициатива на первом международном оборонно-промышленном форуме (DFNC1) в Киеве в конце сентября прошлого года. Чешская холдинговая компания Colt CZ Group - один из ведущих мировых производителей стрелкового оружия и боеприпасов для вооруженных сил, личной защиты, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Свою продукцию она продает в основном под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, нато, укроборонпром, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Укроборонпром, В мире
На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2

Idnes: на Украине будут собирать чешские винтовки CZ BREN 2

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ПРАГА, 23 фев - РИА Новости. Чешские винтовки CZ BREN 2 будут монтироваться на Украине, соглашение об этом подписали представители предприятия Česká zbrojovka и украинской компании "Укроборонпром", сообщило в пятницу новостное издание Idnes.
"Представители дочернего предприятия чешской холдинговой компании Colt CZ Group, Česká zbrojovka, и украинской фирмы "Укроборонпром" подписали соглашение о сборке винтовок CZ BREN 2 на Украине. Цель проекта - оснастить украинские вооруженные силы проверенным, качественным огнестрельным оружием стандарта НАТО и тем самым повысить их оперативные возможности", - отметило издание.
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По словам гендиректора завода Česká zbrojovka Яна Зайица, данное соглашение является лишь первым шагом в сотрудничестве с украинскими коллегами. "Этот первый шаг в рамках проекта полноценной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным использованием в военных действиях на Украине в руках военнослужащих украинских вооруженных сил. Для нас большая честь иметь возможность поддержать усилия Украины по внедрению вооружений по стандартам НАТО и увеличению возможностей ее оборонной промышленности", - заявил Зайиц изданию.
CZ BREN 2 - модульная винтовка стандарта НАТО, обеспечивающая высокую совместимость с вооружением других стран-членов альянса, а также долговечность, точность и модульность калибра, что делает ее универсальным оружием для военнослужащих. Винтовки CZ BREN 2 используются в чешской армии, а также в элитном антитеррористическом подразделении французской жандармерии (GIGN), в португальской армии, в польской пограничной службе, в румынской жандармерии и у ряда иных заказчиков в мире. Проект трансфера технологий винтовок CZ BREN 2 в Украину был представлен как ключевая инициатива на первом международном оборонно-промышленном форуме (DFNC1) в Киеве в конце сентября прошлого года.
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Чешская холдинговая компания Colt CZ Group - один из ведущих мировых производителей стрелкового оружия и боеприпасов для вооруженных сил, личной защиты, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Свою продукцию она продает в основном под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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