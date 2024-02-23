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Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов - РИА Новости, 23.02.2024
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09:46 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929117500.html
Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов
Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов - РИА Новости, 23.02.2024
Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов
Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон" из-за задержек в поставках вооружения Западом, видеозапись обращения опубликовал... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:46
2024-02-23T09:46
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон" из-за задержек в поставках вооружения Западом, видеозапись обращения опубликовал украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Зеркало недели" опубликовало обращение англоговорящего медика в рядах ВСУ. Мужчина в видео обращается к западным политикам, заявляя о недопустимости задержек в выделении военной помощи Киеву. По его словам, он отказался от своего южноафриканского происхождения и представляется британцем, так как, по его словам, ЮАР поддерживает Россию. "Чертова линия фронта сыпется со всех сторон. Как вы смеете так тянуть время?" - эмоционально заявляет мужчина на видео. Дату и место съемки ни автор видео, ни опубликовавшее его издание не называют. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО
Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов

Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон" из-за задержек в поставках вооружения Западом, видеозапись обращения опубликовал украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале.
"Зеркало недели" опубликовало обращение англоговорящего медика в рядах ВСУ. Мужчина в видео обращается к западным политикам, заявляя о недопустимости задержек в выделении военной помощи Киеву. По его словам, он отказался от своего южноафриканского происхождения и представляется британцем, так как, по его словам, ЮАР поддерживает Россию.
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"Чертова линия фронта сыпется со всех сторон. Как вы смеете так тянуть время?" - эмоционально заявляет мужчина на видео.
Дату и место съемки ни автор видео, ни опубликовавшее его издание не называют.
Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кадр видео, опубликованного Владимиром Сальдо
Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России
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В миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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