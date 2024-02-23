https://ria.ru/20240223/ukraina-1929117500.html

Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов

Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов - РИА Новости, 23.02.2024

Западный наемник ВСУ заявил, что фронт "сыпется" из-за нехватки снарядов

Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон" из-за задержек в поставках вооружения Западом, видеозапись обращения опубликовал... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:46

2024-02-23T09:46

2024-02-23T09:46

в мире

россия

украина

киев

сергей лавров

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Западный наемник в рядах ВСУ заявил, что линия фронта "сыпется со всех сторон" из-за задержек в поставках вооружения Западом, видеозапись обращения опубликовал украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Зеркало недели" опубликовало обращение англоговорящего медика в рядах ВСУ. Мужчина в видео обращается к западным политикам, заявляя о недопустимости задержек в выделении военной помощи Киеву. По его словам, он отказался от своего южноафриканского происхождения и представляется британцем, так как, по его словам, ЮАР поддерживает Россию. "Чертова линия фронта сыпется со всех сторон. Как вы смеете так тянуть время?" - эмоционально заявляет мужчина на видео. Дату и место съемки ни автор видео, ни опубликовавшее его издание не называют. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

https://ria.ru/20240205/naemnik-1925442460.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато