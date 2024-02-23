https://ria.ru/20240223/udary-1929192120.html

ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье

ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье - РИА Новости, 23.02.2024

ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье

Российские подразделения в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, сообщил РИА... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:55

2024-02-23T18:55

2024-02-23T19:33

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Жители Днепропетровска сообщают о нескольких прилетах. На фото вы видите последствия попадания в нефтебазу, на место, которое называется "Стан 550", это прокатный цех №2 частного акционерного общества "Днепровский металлургический завод", — сказал собеседник агентства.По информации агентуры, в этом месте были большие резервуары с горюче-смазочными материалами.Лебедев также предоставил снимки, на которых виден большой столб черного дыма после попадания по нефтебазе. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что на одном из днепропетровских предприятий после прилета загорелись резервуары с топливом."Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов", — добавил координатор подполья.Подпольщик отметил, что российские войска также поразили несколько складов на улице Каруна, которые занимали ВСУ. При этом одна из ракет украинской системы ПВО в погоне за беспилотником "Герань" попала в многоэтажное здание, о чем сообщили жители соседних домов. В результате квартал оцепили, а сотрудники СБУ взяли подписи у граждан о неразглашении увиденного, заключил Лебедев.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, южмаш