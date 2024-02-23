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ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье
ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье - РИА Новости, 23.02.2024
ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье
Российские подразделения в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, сообщил РИА... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:55
2024-02-23T18:55
2024-02-23T19:33
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Жители Днепропетровска сообщают о нескольких прилетах. На фото вы видите последствия попадания в нефтебазу, на место, которое называется "Стан 550", это прокатный цех №2 частного акционерного общества "Днепровский металлургический завод", — сказал собеседник агентства.По информации агентуры, в этом месте были большие резервуары с горюче-смазочными материалами.Лебедев также предоставил снимки, на которых виден большой столб черного дыма после попадания по нефтебазе. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что на одном из днепропетровских предприятий после прилета загорелись резервуары с топливом."Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов", — добавил координатор подполья.Подпольщик отметил, что российские войска также поразили несколько складов на улице Каруна, которые занимали ВСУ. При этом одна из ракет украинской системы ПВО в погоне за беспилотником "Герань" попала в многоэтажное здание, о чем сообщили жители соседних домов. В результате квартал оцепили, а сотрудники СБУ взяли подписи у граждан о неразглашении увиденного, заключил Лебедев.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, южмаш
В мире, Днепропетровск, Россия, Вооруженные силы Украины, Южмаш
ВС России поразили цеха сборки дронов в Днепропетровске, сообщило подполье
ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске, сообщили подпольщики
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Жители Днепропетровска сообщают о нескольких прилетах. На фото вы видите последствия попадания в нефтебазу, на место, которое называется "Стан 550", это прокатный цех №2 частного акционерного общества "Днепровский металлургический завод", — сказал собеседник агентства.
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По информации агентуры, в этом месте были большие резервуары с горюче-смазочными материалами.
Лебедев также предоставил снимки, на которых виден большой столб черного дыма после попадания по нефтебазе. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что на одном из днепропетровских предприятий после прилета загорелись резервуары с топливом.
«
"Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов", — добавил координатор подполья.
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Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику. В частности, до 2014 года там создавали ракеты-носители "Зенит".
Подпольщик отметил, что российские войска также поразили несколько складов на улице Каруна, которые занимали ВСУ. При этом одна из ракет украинской системы ПВО в погоне за беспилотником "Герань" попала в многоэтажное здание, о чем сообщили жители соседних домов. В результате квартал оцепили, а сотрудники СБУ взяли подписи у граждан о неразглашении увиденного, заключил Лебедев.
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