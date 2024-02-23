https://ria.ru/20240223/trevoga-1929221725.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:30

2024-02-23T23:30

2024-02-23T23:46

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения", — написал он в Telegram-канале.Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

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курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины