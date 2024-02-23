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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 23.02.2024 (обновлено: 23:46 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/trevoga-1929221725.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:30
2024-02-23T23:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения", — написал он в Telegram-канале.Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
курская область
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курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

© Depositphotos.com / IvantsovСитуация в Курске
Ситуация в Курске - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Ситуация в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«
"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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