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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:30
2024-02-23T23:30
2024-02-23T23:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения", — написал он в Telegram-канале.Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности