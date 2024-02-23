В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на подземном переходе в одном из украинских городов
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на подземном переходе в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 20.42 (мск) сигнал тревоги звучит в Кировоградской области. Позже ее объявили в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.