В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 20.42 мск сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области. Позже ее объявили в Полтавской, Черкасской, Николаевской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.