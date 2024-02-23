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Еврокомиссия заявила о сокращении импорта и экспорта между ЕС и Россией

Еврокомиссия заявила о сокращении импорта и экспорта между ЕС и Россией - РИА Новости, 23.02.2024

Еврокомиссия заявила о сокращении импорта и экспорта между ЕС и Россией

Общий объем экспорта и импорта между ЕС и Россией сократился более чем в два раза в период с 2021 по 2023 годы, следует из статистических данных, опубликованных РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:54

2024-02-23T17:54

2024-02-23T17:54

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Общий объем экспорта и импорта между ЕС и Россией сократился более чем в два раза в период с 2021 по 2023 годы, следует из статистических данных, опубликованных в пятницу на сайте Еврокомиссии. Экспорт ЕС в Россию составил 38 миллиардов евро в 2023 году, что на 57% меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель составил 89 миллиардов евро. Общий объем импорта ЕС из России сократится на 69 % – со 164 миллиардов евро в 2021 году до 51 миллиардов евро в 2023 году, следует из статистики Еврокомиссии. Санкции охватывают импорт угля, сырой нефти и нефтепродуктов, древесины, стали, обработанных металлов и алмазов. Санкции на экспорт затрагивают товары и технологии в ряде отраслей российского военно-промышленного комплекса (авиация, космос, энергетика и морское судоходство, сказано в материале Еврокомиссии. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Наталья Макарова

экономика, россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз