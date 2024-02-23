https://ria.ru/20240223/telemost-1929101694.html

Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Удмуртии с их родными

Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Удмуртии с их родными - РИА Новости, 23.02.2024

Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Удмуртии с их родными

Праздничный телемост для военнослужащих группировки российских войск "Центр" из Удмуртии и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T05:07

2024-02-23T05:07

2024-02-23T05:07

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безопасность

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Праздничный телемост для военнослужащих группировки российских войск "Центр" из Удмуртии и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Накануне Дня защитника Отечества состоялся телемост между военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи СВО, и их родными и близкими, проживающими в Республике Удмуртия", - заявили в оборонном ведомстве. Семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач. Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку и заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернутся домой. "Командование ЦВО на регулярной основе организует телемосты между военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО, и их близкими, особо акцентируя внимание на поддержании морального духа и мотивации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий", - дополнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html

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безопасность, россия, центральный военный округ