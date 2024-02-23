https://ria.ru/20240223/tekhnologii-1929091970.html

В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин

В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024

В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:16

2024-02-23T00:16

2024-02-23T00:55

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО. "На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - сказал президент в обращении.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091865.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин