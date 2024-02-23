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В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин
В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024
В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:16
2024-02-23T00:16
2024-02-23T00:55
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО. "На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - сказал президент в обращении.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091865.html
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин
Путин: на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.
Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России
"На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - сказал президент в обращении.