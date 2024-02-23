https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929211625.html

Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины

Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины - РИА Новости, 23.02.2024

Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины

Об обстановке в Авдеевке, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:18

2024-02-23T21:18

2024-02-23T21:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

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сергей шойгу

сергей собянин

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Об обстановке в Авдеевке, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам УкраиныВ период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, сообщили в Минобороны. Также удалось поразить пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, потери Украины в течение недели на всех направлениях составили порядка 7505 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ среди прочего лишились 31 танка. На Купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю. На Донецком удалось освободить населенный пункт Победа и занять более выгодные рубежи. На Авдеевском направлении российские войска освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении. На Южнодонецком направлении удалось улучшить положение по переднему краю. На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, а также заняли более выгодные позиции. ПВО сбила два украинских дрона над Курской областьюМинобороны сообщило, что около 10.20 мск удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Уточняется, что средства ПВО уничтожили два дрона над Курской областью. ЕС принял 13-й пакет антироссийских санкцийЕвропейский союз принял 13-й пакет санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции теперь касаются более чем двух тысяч лиц, говорится в заявлении Совета ЕС. Также в пакет включили 27 организаций за "поддержку российского ВПК". В список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Кроме того, новый пакет включает глав ряда российских компаний, работающих в сфере ВПК, национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, ряд российских предприятий по производству пороха и патронов, директора авиакомпании "224-й лётный отряд", замкомандующего Черноморским флотом Романова, губернатора Тульской области Дюмина, председателя правления "Движения первых" Гурова, первого замгендиректора "Ростеха" Артякова, министров образования, здравоохранения, труда и соцполитики Херсонской области. Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа после реставрацииМинистр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в Москве. "Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", — сообщили в министерстве.В соответствии с указом президента Западный военный округ преобразуют в два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа. Сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании на Космодамианской набережной. Первые жители Авдеевки получили российские паспортаПервые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко — глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город. Ранее представитель МВД России Ирины Волк сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot" Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot" 2024-02-23T21:18 true PT0M55S

Бойцы ушли на багги от пикирующего украинского дрона в Авдеевке Бойцы группировки российских войск "Центр" на багги ушли от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке в ДНР. В распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры на каске российского военного. 2024-02-23T21:18 true PT2M48S

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Наталья Макарова

россия, украина, авдеевка, сергей шойгу, сергей собянин, вооруженные силы украины, евросоюз, ростех, ирина волк