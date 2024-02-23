https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929211625.html
Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины
Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины - РИА Новости, 23.02.2024
Спецоперация, 23 февраля: 37 ударов ВС по военным объектам Украины
Об обстановке в Авдеевке, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:18
2024-02-23T21:18
2024-02-23T21:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
авдеевка
сергей шойгу
сергей собянин
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Об обстановке в Авдеевке, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам УкраиныВ период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, сообщили в Минобороны. Также удалось поразить пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, потери Украины в течение недели на всех направлениях составили порядка 7505 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ среди прочего лишились 31 танка. На Купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю. На Донецком удалось освободить населенный пункт Победа и занять более выгодные рубежи. На Авдеевском направлении российские войска освободили город Авдеевка и продолжили продвижение в западном направлении. На Южнодонецком направлении удалось улучшить положение по переднему краю. На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, а также заняли более выгодные позиции. ПВО сбила два украинских дрона над Курской областьюМинобороны сообщило, что около 10.20 мск удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Уточняется, что средства ПВО уничтожили два дрона над Курской областью. ЕС принял 13-й пакет антироссийских санкцийЕвропейский союз принял 13-й пакет санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции теперь касаются более чем двух тысяч лиц, говорится в заявлении Совета ЕС. Также в пакет включили 27 организаций за "поддержку российского ВПК". В список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Кроме того, новый пакет включает глав ряда российских компаний, работающих в сфере ВПК, национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, ряд российских предприятий по производству пороха и патронов, директора авиакомпании "224-й лётный отряд", замкомандующего Черноморским флотом Романова, губернатора Тульской области Дюмина, председателя правления "Движения первых" Гурова, первого замгендиректора "Ростеха" Артякова, министров образования, здравоохранения, труда и соцполитики Херсонской области. Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа после реставрацииМинистр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в Москве. "Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", — сообщили в министерстве.В соответствии с указом президента Западный военный округ преобразуют в два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа. Сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании на Космодамианской набережной. Первые жители Авдеевки получили российские паспортаПервые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко — глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город. Ранее представитель МВД России Ирины Волк сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
2024-02-23T21:18
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Бойцы ушли на багги от пикирующего украинского дрона в Авдеевке
Бойцы группировки российских войск "Центр" на багги ушли от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке в ДНР. В распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры на каске российского военного.
2024-02-23T21:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, авдеевка, сергей шойгу, сергей собянин, вооруженные силы украины, евросоюз, ростех, ирина волк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Авдеевка, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ростех, Ирина Волк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Об обстановке в Авдеевке, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам Украины
В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, сообщили в Минобороны. Также удалось поразить пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
По данным Минобороны, потери Украины в течение недели на всех направлениях составили порядка 7505 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ среди прочего лишились 31 танка. На Купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю. На Донецком удалось освободить населенный пункт Победа и занять более выгодные рубежи. На Авдеевском направлении российские войска освободили город Авдеевка
и продолжили продвижение в западном направлении. На Южнодонецком направлении удалось улучшить положение по переднему краю. На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, а также заняли более выгодные позиции.
ПВО сбила два украинских дрона над Курской областью
Минобороны сообщило, что около 10.20 мск удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Уточняется, что средства ПВО уничтожили два дрона над Курской областью.
ЕС принял 13-й пакет антироссийских санкций
Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции теперь касаются более чем двух тысяч лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
Также в пакет включили 27 организаций за "поддержку российского ВПК". В список вошли компании из Индии
, Шри-Ланки
, Китая
, Сербии
, Казахстана
, Таиланда
и Турции
. Кроме того, новый пакет включает глав ряда российских компаний, работающих в сфере ВПК, национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, ряд российских предприятий по производству пороха и патронов, директора авиакомпании "224-й лётный отряд", замкомандующего Черноморским флотом Романова, губернатора Тульской области
Дюмина, председателя правления "Движения первых" Гурова, первого замгендиректора "Ростеха
" Артякова, министров образования, здравоохранения, труда и соцполитики Херсонской области
.
Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба Московского военного округа после реставрации
Министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы
Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в Москве.
"Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", — сообщили в министерстве.
В соответствии с указом президента Западный военный округ преобразуют в два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа. Сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании на Космодамианской набережной.
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители Авдеевки в ДНР
получили российские паспорта, сообщил Дмитрий Шевченко — глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит освобожденный город. Ранее представитель МВД России Ирины Волк
сообщала, что первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине