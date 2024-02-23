https://ria.ru/20240223/shoygu-1929104008.html

До победы еще много работы, заявил Шойгу

До победы еще много работы, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.02.2024

До победы еще много работы, заявил Шойгу

У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T06:05

2024-02-23T06:05

2024-02-23T06:05

безопасность

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск. Как отметили в Минобороны РФ, глава военного ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии принял участие и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!", - сказал Шойгу, обращаясь к военным.

https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html

россия

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безопасность, россия, сергей шойгу, валерий герасимов