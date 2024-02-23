Рейтинг@Mail.ru
До победы еще много работы, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/shoygu-1929104008.html
До победы еще много работы, заявил Шойгу
До победы еще много работы, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.02.2024
До победы еще много работы, заявил Шойгу
У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T06:05
2024-02-23T06:05
безопасность
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск. Как отметили в Минобороны РФ, глава военного ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии принял участие и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!", - сказал Шойгу, обращаясь к военным.
https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_233:0:1725:1119_1920x0_80_0_0_d1c297ef9a255e1ea9e4ea39031b8b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов
До победы еще много работы, заявил Шойгу

Шойгу: у российской армии впереди еще много работы для достижения победы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск.
Как отметили в Минобороны РФ, глава военного ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии принял участие и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Вручение наград военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
06:02
"Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!", - сказал Шойгу, обращаясь к военным.
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала