https://ria.ru/20240223/serbiya-1929144452.html

В Сербии почтили память русских воинов

В Сербии почтили память русских воинов - РИА Новости, 23.02.2024

В Сербии почтили память русских воинов

В столице Сербии руководство посольств России, Белоруссии, Казахстана, представители сербских властей, представительства Россотрудничества и общественных... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:36

2024-02-23T13:36

2024-02-23T13:36

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день защитника отечества

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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. В столице Сербии руководство посольств России, Белоруссии, Казахстана, представители сербских властей, представительства Россотрудничества и общественных организаций в День защитника Отечества возложили венки и цветы к памятникам воинам-освободителям во Второй мировой войне и русским солдатам и офицерам Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. В День защитника Отечества руководство посольства России во главе с советником посланника Андреем Темяшовым, послом Белоруссии Сергеем Малиновским и послом Казахстана Мади Атамкуловым с дипломатами, представителями военных атташатов РФ и Белоруссии, госсекретарем министерства труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Зораном Античем, делегацией минобороны республики, членами общественных организаций возложили венки и цветы к мемориалам русских и советских воинов Первой и Второй мировой войн в центре сербской столицы. Возложение началось в 10.00 (12.00 мск) у комплекса Освободителям Белграда, где покоятся вместе советские и югославские воины-освободители. Затем делегация перешла к памятнику над усыпальницей с останками русских солдатов и офицеров близ Иверской часовни, где также возложила венки. Перед памятником был построен почетный караул сербских военных. "Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1360 генералов, офицеров и солдат - участников Первой мировой войны. В пятницу также запланировано возложение венков к памятнику советским военным на горе Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html

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Влада Копылова

в мире, белград (город), сербия, вторая мировая война (1939-1945), россия, день защитника отечества