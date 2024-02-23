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В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции - РИА Новости, 23.02.2024
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23:20 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html
В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции
В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции - РИА Новости, 23.02.2024
В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции
Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:20
2024-02-23T23:20
сша
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украина
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты, заявил в пятницу заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо. "Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению некоторых вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики", - сказал Адейемо, выступая на панельной дискуссии в Совете по международным отношениям. Чиновник выразил уверенность в том, что финансовая система США наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе". Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
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сша, россия, украина, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Россия, Украина, Минфин США, Санкции, Санкции в отношении России
В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции

Минфин США заявил, что экономика страны может не пострадать от своих же санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты, заявил в пятницу заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.
«
"Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению некоторых вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики", - сказал Адейемо, выступая на панельной дискуссии в Совете по международным отношениям.
Чиновник выразил уверенность в том, что финансовая система США наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".
Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
СШАРоссияУкраинаМинфин СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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