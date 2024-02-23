https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html

В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции

В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции - РИА Новости, 23.02.2024

В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции

Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:20

2024-02-23T23:20

2024-02-23T23:20

сша

россия

украина

минфин сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты, заявил в пятницу заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо. "Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению некоторых вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики", - сказал Адейемо, выступая на панельной дискуссии в Совете по международным отношениям. Чиновник выразил уверенность в том, что финансовая система США наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе". Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии