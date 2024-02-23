https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214925.html
США ввели санкции против Восточной стивидорной компании
США ввели санкции против Восточной стивидорной компании - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против Восточной стивидорной компании
Власти США ввели санкции против российской Восточной стивидорной компании, обвинив ее в якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:39
2024-02-23T21:39
2024-02-23T21:39
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александр мацегора
восточная стивидорная компания
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Власти США ввели санкции против российской Восточной стивидорной компании, обвинив ее в якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает военные закупки в Северной Корее. Госдепартамент утверждает, что в Россию из КНДР с сентября 2023 года поступило свыше десяти тысяч контейнеров с боеприпасами и компонентами для их производства. "Восточная стивидорная компания управляет терминалом в порту Восточный на российском Дальнем Востоке, через который прошло свыше 7,4 тысячи контейнеров", - сказано в пресс-релизе с обоснованием санкций. Военные грузы из соседнего государства, по утверждению госдепартамента, также якобы поступали в порт поселка Дунай, против оператора которого также введены санкции. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, пхеньян, александр мацегора, восточная стивидорная компания, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Пхеньян, Александр Мацегора, Восточная стивидорная компания, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против Восточной стивидорной компании
Власти США ввели санкции против российской Восточной стивидорной компании
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости.
Власти США ввели санкции
против российской Восточной стивидорной компании, обвинив ее в якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР.
Россия отрицает военные закупки в Северной Корее.
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Госдепартамент утверждает, что в Россию из КНДР с сентября 2023 года поступило свыше десяти тысяч контейнеров с боеприпасами и компонентами для их производства.
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"Восточная стивидорная компания управляет терминалом в порту Восточный на российском Дальнем Востоке, через который прошло свыше 7,4 тысячи контейнеров", - сказано в пресс-релизе с обоснованием санкций.
Военные грузы из соседнего государства, по утверждению госдепартамента, также якобы поступали в порт поселка Дунай, против оператора которого также введены санкции.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
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