https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214560.html

США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital

США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital

США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:38

2024-02-23T21:38

2024-02-23T21:38

экономика

сша

россия

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151342/35/1513423590_0:282:5404:3321_1920x0_80_0_0_98b852c5f765333b1d07080e177458df.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения санкций.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, санкции