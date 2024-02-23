https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214560.html
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:38
2024-02-23T21:38
2024-02-23T21:38
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения санкций.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции
Экономика, США, Россия, Санкции
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital
Минфин США сообщил, что включил инвестфонд Elbrus Capital в новый список санкций