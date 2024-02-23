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США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital - РИА Новости, 23.02.2024
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21:38 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214560.html
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:38
2024-02-23T21:38
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения санкций.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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экономика, сша, россия, санкции
Экономика, США, Россия, Санкции
США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital

Минфин США сообщил, что включил инвестфонд Elbrus Capital в новый список санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против инвестфонда Elbrus Capital, сообщило американское министерство финансов.
В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения санкций.
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