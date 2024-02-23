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Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США - РИА Новости, 23.02.2024
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21:32 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213822.html
Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США
Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США - РИА Новости, 23.02.2024
Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США
Под санкции США попал крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарский металлургический завод" и его генеральный директор Михаил... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:32
2024-02-23T21:32
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Под санкции США попал крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарский металлургический завод" и его генеральный директор Михаил Спичак, сообщил госдепартамент. Наряду с самим заводом и его гендиректором, под санкции попал президент АО "СМЗ" Максим Смирнов. На сайте завода отмечается, что его продукция применяется, среди прочего, в автомобильной, аэрокосмической отраслях. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Навального.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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экономика, сша, украина, санкции, санкции в отношении россии, минфин сша
Экономика, США, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Минфин США
Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США

США ввели санкции против Самарского металлургического завода и его гендиректора

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Под санкции США попал крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарский металлургический завод" и его генеральный директор Михаил Спичак, сообщил госдепартамент.
Наряду с самим заводом и его гендиректором, под санкции попал президент АО "СМЗ" Максим Смирнов.
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На сайте завода отмечается, что его продукция применяется, среди прочего, в автомобильной, аэрокосмической отраслях.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Навального.
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