https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213822.html

Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США

Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США - РИА Новости, 23.02.2024

Самарский металлургический завод пополнил санкционный список США

Под санкции США попал крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарский металлургический завод" и его генеральный директор Михаил... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:32

2024-02-23T21:32

2024-02-23T21:32

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Под санкции США попал крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарский металлургический завод" и его генеральный директор Михаил Спичак, сообщил госдепартамент. Наряду с самим заводом и его гендиректором, под санкции попал президент АО "СМЗ" Максим Смирнов. На сайте завода отмечается, что его продукция применяется, среди прочего, в автомобильной, аэрокосмической отраслях. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Навального.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, украина, санкции, санкции в отношении россии, минфин сша