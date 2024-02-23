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США включили в санкционный спиок гендиректора "Юнипро"
США включили в санкционный спиок гендиректора "Юнипро" - РИА Новости, 23.02.2024
США включили в санкционный спиок гендиректора "Юнипро"
США ввели санкции против гендиректора ПАО "Юнипро" Василия Никонова, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:30
2024-02-23T21:30
2024-02-23T21:30
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против гендиректора ПАО "Юнипро" Василия Никонова, сообщило американское министерство финансов. Имя Никонова указано в новом списке, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
США включили в санкционный спиок гендиректора "Юнипро"
Минфин США ввел санкции против гендиректора ПАО "Юнипро" Василия Никонова