США включили в санкционный список "Газпром космические системы"
Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный список санкций США
© Фото : ОАО "Газпром космические системы"Спутник связи, принадлежащий компании "Газпром - Космические системы"
© Фото : ОАО "Газпром космические системы"
Спутник связи, принадлежащий компании "Газпром - Космические системы" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу.
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"Газпром космические системы" является одной из двух (наряду с госпредприятием "Космическая связь") компаний, обеспечивающих потребности российских гражданских потребителей в услугах спутниковой связи.
В санкционный список также внесено "АО Астрономический научный центр". Согласно описанию на сайте компании, она занимается "созданием и эксплуатацией автоматизированных оптико-электронных систем наблюдения за космическими объектами, созданием автоматизированных систем обработки информации о космических объектах на орбите..., оценкой космической обстановки по траектории выведения и орбитального движения космических аппаратов в интересах спутниковых операторов".