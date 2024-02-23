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США включили в санкционный список "Газпром космические системы" - РИА Новости, 23.02.2024
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21:26 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213324.html
США включили в санкционный список "Газпром космические системы"
США включили в санкционный список "Газпром космические системы" - РИА Новости, 23.02.2024
США включили в санкционный список "Газпром космические системы"
Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:26
2024-02-23T21:26
сша
газпром
санкции в отношении россии
минфин сша
газпром космические системы
санкции
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу. "Газпром космические системы" является одной из двух (наряду с госпредприятием "Космическая связь") компаний, обеспечивающих потребности российских гражданских потребителей в услугах спутниковой связи. В санкционный список также внесено "АО Астрономический научный центр". Согласно описанию на сайте компании, она занимается "созданием и эксплуатацией автоматизированных оптико-электронных систем наблюдения за космическими объектами, созданием автоматизированных систем обработки информации о космических объектах на орбите..., оценкой космической обстановки по траектории выведения и орбитального движения космических аппаратов в интересах спутниковых операторов".
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США, Газпром, Санкции в отношении России, Минфин США, Газпром космические системы, Санкции
США включили в санкционный список "Газпром космические системы"

Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный список санкций США

© Фото : ОАО "Газпром космические системы"Спутник связи, принадлежащий компании "Газпром - Космические системы"
Спутник связи, принадлежащий компании Газпром - Космические системы - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : ОАО "Газпром космические системы"
Спутник связи, принадлежащий компании "Газпром - Космические системы" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу.
«
"Газпром космические системы" является одной из двух (наряду с госпредприятием "Космическая связь") компаний, обеспечивающих потребности российских гражданских потребителей в услугах спутниковой связи.
В санкционный список также внесено "АО Астрономический научный центр". Согласно описанию на сайте компании, она занимается "созданием и эксплуатацией автоматизированных оптико-электронных систем наблюдения за космическими объектами, созданием автоматизированных систем обработки информации о космических объектах на орбите..., оценкой космической обстановки по траектории выведения и орбитального движения космических аппаратов в интересах спутниковых операторов".
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СШАГазпромСанкции в отношении РоссииМинфин СШАГазпром космические системыСанкции
 
 
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