https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213324.html

США включили в санкционный список "Газпром космические системы"

США включили в санкционный список "Газпром космические системы" - РИА Новости, 23.02.2024

США включили в санкционный список "Газпром космические системы"

Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:26

2024-02-23T21:26

2024-02-23T21:26

сша

газпром

санкции в отношении россии

минфин сша

газпром космические системы

санкции

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" включены в обновленный санкционный список США, сообщило министерство финансов в пятницу. "Газпром космические системы" является одной из двух (наряду с госпредприятием "Космическая связь") компаний, обеспечивающих потребности российских гражданских потребителей в услугах спутниковой связи. В санкционный список также внесено "АО Астрономический научный центр". Согласно описанию на сайте компании, она занимается "созданием и эксплуатацией автоматизированных оптико-электронных систем наблюдения за космическими объектами, созданием автоматизированных систем обработки информации о космических объектах на орбите..., оценкой космической обстановки по траектории выведения и орбитального движения космических аппаратов в интересах спутниковых операторов".

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, газпром, санкции в отношении россии, минфин сша, газпром космические системы, санкции