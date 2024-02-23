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Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" - РИА Новости, 23.02.2024
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21:24 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213013.html
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" - РИА Новости, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"
Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:24
2024-02-23T21:24
экономика
украина
министерство финансов сша
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина. "ПАО "СПБ Банк", – говорится в документе. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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экономика, украина, министерство финансов сша, сша
Экономика, Украина, Министерство финансов США, США
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"

Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк" — расчетный депозитарий "СПБ биржи"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина.
«
"ПАО "СПБ Банк", – говорится в документе.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.
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Россия расширила санкции против Евросоюза
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