https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213013.html

Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"

Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" - РИА Новости, 23.02.2024

Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"

Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:24

2024-02-23T21:24

2024-02-23T21:24

экономика

украина

министерство финансов сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина. "ПАО "СПБ Банк", – говорится в документе. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, министерство финансов сша, сша