https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929213013.html
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" - РИА Новости, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"
Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:24
2024-02-23T21:24
2024-02-23T21:24
экономика
украина
министерство финансов сша
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина. "ПАО "СПБ Банк", – говорится в документе. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, министерство финансов сша, сша
Экономика, Украина, Министерство финансов США, США
Минфин США ввел санкции против депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка"
Новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк" — расчетный депозитарий "СПБ биржи"