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Канада ввела санкции против некоторых российских заводов и предприятий - РИА Новости, 23.02.2024
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21:21 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929212530.html
Канада ввела санкции против некоторых российских заводов и предприятий
Канада ввела санкции против некоторых российских заводов и предприятий - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против некоторых российских заводов и предприятий
Канада ввела санкции против ряда российских заводов и предприятий, следует из заявления на сайте канадского правительства. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:21
2024-02-23T21:21
канада
хабаровск
брянск
ярославский судостроительный завод
северная верфь
звездочка
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ряда российских заводов и предприятий, следует из заявления на сайте канадского правительства. Санкциям подверглись Средненевский, Хабаровски и Ярославский судостроительные заводы, а также судостроительный завод "Северная верфь", центр судоремонта "Звездочка", Балтийский завод, завод "Янтарь". В список также вошли Марийский, Мытищинский, Тульский и Златоустовский машиностроительные заводы. Санкции теперь распространяются на "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК", Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат", "Пролетарский завод", машиностроительный завод "Арсенал" и Омский завод транспортного машиностроения. Помимо этого санкции затронули Барнаульский и Ульяновский патронные заводы и Пермский пороховой завод, авиационный комплекс имени Илюшина, "Курганприбор", конструкторское бюро "Арсенал" имени Фрунзе, ООО "Молот-оружие". В списки были добавлены электромеханический завод в Брянске и механический завод в Ульяновске. Приборостроительный завод "Тайфун" в Калуге, Раменский приборостроительный завод тоже оказались под санкциями. Канадские санкции теперь введены против завода "Красное знамя", завода имени Свердлова, "Завода пластмасс", центра автоматики имени Пилюгина, радиозавода "Сигнал", Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг", НПП "Исток" имени Шокина. Под санкциями находятся Челябинский тракторный завод, Новосибирский завод искусственного волокна, Казанский завод синтетического каучука, Саратовский радиоприборный завод, Верхнесалдинский завод химических ёмкостей и Государственный рязанский приборный завод. Под санкции попали Globaltrans Investment, "Усть-Луга Ойл", торговый дом "Росэл", АО "ВНИИР-Прогресс", Омское моторостроительное конструкторское бюро, НПП "Радар ммс", ООО "Вертикаль", "Воентелеком". В новом списке также значатся АО ГПТП "Гранит", АО "Дукс", "Завод "Фиолент", "Радиоприбор", АО "Изумруд", АО "ГРЦ Макеева", АО "Борисфен", компания "АСКОН", ООО "Аэрокон".
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канада, хабаровск, брянск, ярославский судостроительный завод, северная верфь, звездочка, санкции в отношении россии, экономика
Канада, Хабаровск, Брянск, Ярославский судостроительный завод, Северная верфь, Звездочка, Санкции в отношении России, Экономика
Канада ввела санкции против некоторых российских заводов и предприятий

Некоторые российские заводы и предприятия попали под канадские санкции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ряда российских заводов и предприятий, следует из заявления на сайте канадского правительства.
Санкциям подверглись Средненевский, Хабаровски и Ярославский судостроительные заводы, а также судостроительный завод "Северная верфь", центр судоремонта "Звездочка", Балтийский завод, завод "Янтарь".
В список также вошли Марийский, Мытищинский, Тульский и Златоустовский машиностроительные заводы. Санкции теперь распространяются на "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК", Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат", "Пролетарский завод", машиностроительный завод "Арсенал" и Омский завод транспортного машиностроения.
Помимо этого санкции затронули Барнаульский и Ульяновский патронные заводы и Пермский пороховой завод, авиационный комплекс имени Илюшина, "Курганприбор", конструкторское бюро "Арсенал" имени Фрунзе, ООО "Молот-оружие".
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В списки были добавлены электромеханический завод в Брянске и механический завод в Ульяновске. Приборостроительный завод "Тайфун" в Калуге, Раменский приборостроительный завод тоже оказались под санкциями.
Канадские санкции теперь введены против завода "Красное знамя", завода имени Свердлова, "Завода пластмасс", центра автоматики имени Пилюгина, радиозавода "Сигнал", Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг", НПП "Исток" имени Шокина.
Под санкциями находятся Челябинский тракторный завод, Новосибирский завод искусственного волокна, Казанский завод синтетического каучука, Саратовский радиоприборный завод, Верхнесалдинский завод химических ёмкостей и Государственный рязанский приборный завод.
Под санкции попали Globaltrans Investment, "Усть-Луга Ойл", торговый дом "Росэл", АО "ВНИИР-Прогресс", Омское моторостроительное конструкторское бюро, НПП "Радар ммс", ООО "Вертикаль", "Воентелеком". В новом списке также значатся АО ГПТП "Гранит", АО "Дукс", "Завод "Фиолент", "Радиоприбор", АО "Изумруд", АО "ГРЦ Макеева", АО "Борисфен", компания "АСКОН", ООО "Аэрокон".
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