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Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей" - РИА Новости, 23.02.2024
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21:16 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929212007.html
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"
Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:16
2024-02-23T21:16
канада
санкции в отношении россии
россия
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) входило в медиагруппу "Патриот" и было закрыто в конце июня 2023 года.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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Варвара Скокшина
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канада, санкции в отношении россии, россия, в мире
Канада, Санкции в отношении России, Россия, В мире
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"

Закрытое РИА ФАН попало под канадские санкции

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Канады
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны.
Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) входило в медиагруппу "Патриот" и было закрыто в конце июня 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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