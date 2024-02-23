https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929212007.html
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"
Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:16
2024-02-23T21:16
2024-02-23T21:16
канада
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) входило в медиагруппу "Патриот" и было закрыто в конце июня 2023 года.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, санкции в отношении россии, россия, в мире
Канада, Санкции в отношении России, Россия, В мире
Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"
Закрытое РИА ФАН попало под канадские санкции