https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929212007.html

Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"

Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей" - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против закрытого "Федерального агентства новостей"

Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:16

2024-02-23T21:16

2024-02-23T21:16

канада

санкции в отношении россии

россия

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), сообщается на сайте правительства страны. Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) входило в медиагруппу "Патриот" и было закрыто в конце июня 2023 года.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, санкции в отношении россии, россия, в мире