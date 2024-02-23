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США ввели санкции против ССК "Звезда" - РИА Новости, 23.02.2024
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21:06 23.02.2024 (обновлено: 21:10 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929210510.html
США ввели санкции против ССК "Звезда"
США ввели санкции против ССК "Звезда" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против ССК "Звезда"
США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, сообщил минфин США в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:06
2024-02-23T21:10
экономика
приморский край
сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, сообщил минфин США в пятницу. В ведомстве пояснили, что ССК "Звезда" в Большом Камне включено в пакет ограничительных мер из-за "риска" вторичных санкций, поскольку "осуществляет свою деятельность в таком секторе российской экономики, который поддерживает оборонно-промышленный комплекс страны".
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приморский край
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экономика, приморский край, сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Приморский край, США, Санкции, Санкции в отношении России
США ввели санкции против ССК "Звезда"

США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТерритория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, сообщил минфин США в пятницу.
В ведомстве пояснили, что ССК "Звезда" в Большом Камне включено в пакет ограничительных мер из-за "риска" вторичных санкций, поскольку "осуществляет свою деятельность в таком секторе российской экономики, который поддерживает оборонно-промышленный комплекс страны".
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