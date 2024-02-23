https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929210510.html

США ввели санкции против ССК "Звезда"

США ввели санкции против ССК "Звезда" - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против ССК "Звезда"

США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, сообщил минфин США в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:06

2024-02-23T21:06

2024-02-23T21:10

экономика

приморский край

сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США включили в санкционный список судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, сообщил минфин США в пятницу. В ведомстве пояснили, что ССК "Звезда" в Большом Камне включено в пакет ограничительных мер из-за "риска" вторичных санкций, поскольку "осуществляет свою деятельность в таком секторе российской экономики, который поддерживает оборонно-промышленный комплекс страны".

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

приморский край

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, приморский край, сша, санкции, санкции в отношении россии