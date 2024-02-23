https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209819.html
США ввели санкции против Тульского оружейного завода
США ввели санкции против Тульского оружейного завода - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против Тульского оружейного завода
Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:02
2024-02-23T21:02
2024-02-23T21:13
экономика
сша
санкции
санкции в отношении россии
тульский оружейный завод
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. Помимо завода, под рестрикции американского минфина также попало предприятие "НОВАТЭК-Мурманск". Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для введения данных ограничений.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, санкции, санкции в отношении россии, тульский оружейный завод
Экономика, США, Санкции, Санкции в отношении России, Тульский оружейный завод
США ввели санкции против Тульского оружейного завода
Новые санкции США затронули предприятие "Императорский Тульский оружейный завод"