https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209819.html

США ввели санкции против Тульского оружейного завода

США ввели санкции против Тульского оружейного завода - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против Тульского оружейного завода

Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:02

2024-02-23T21:02

2024-02-23T21:13

экономика

сша

санкции

санкции в отношении россии

тульский оружейный завод

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. Помимо завода, под рестрикции американского минфина также попало предприятие "НОВАТЭК-Мурманск". Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для введения данных ограничений.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, санкции, санкции в отношении россии, тульский оружейный завод