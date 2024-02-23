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США ввели санкции против Тульского оружейного завода - РИА Новости, 23.02.2024
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21:02 23.02.2024 (обновлено: 21:13 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209819.html
США ввели санкции против Тульского оружейного завода
США ввели санкции против Тульского оружейного завода - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против Тульского оружейного завода
Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:02
2024-02-23T21:13
экономика
сша
санкции
санкции в отношении россии
тульский оружейный завод
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. Помимо завода, под рестрикции американского минфина также попало предприятие "НОВАТЭК-Мурманск". Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для введения данных ограничений.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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экономика, сша, санкции, санкции в отношении россии, тульский оружейный завод
Экономика, США, Санкции, Санкции в отношении России, Тульский оружейный завод
США ввели санкции против Тульского оружейного завода

Новые санкции США затронули предприятие "Императорский Тульский оружейный завод"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульский оружейный завод
Тульский оружейный завод - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тульский оружейный завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США затронул предприятие "Императорский Тульский оружейный завод", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
Помимо завода, под рестрикции американского минфина также попало предприятие "НОВАТЭК-Мурманск".
Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для введения данных ограничений.
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Россия расширила санкции против Евросоюза
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ЭкономикаСШАСанкцииСанкции в отношении РоссииТульский оружейный завод
 
 
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