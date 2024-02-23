https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209341.html
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"
Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:00
2024-02-23T21:00
2024-02-23T21:00
канада
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. "(К санкционному списку - ред.) было добавлено ОКБ "Аэрокосмические системы", - говорится в документе. ОКБ "Аэрокосмические системы" - ведущий разработчик систем и агрегатов авиационной отрасли, двигателестроения и космической техники.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, космос - риа наука
Канада, Космос - РИА Наука
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"
ОКБ "Аэрокосмические системы" попало под канадские санкции