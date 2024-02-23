Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы" - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209341.html
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"
Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:00
2024-02-23T21:00
канада
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3522c6a4a2baf8175b411aade3783ade.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. "(К санкционному списку - ред.) было добавлено ОКБ "Аэрокосмические системы", - говорится в документе. ОКБ "Аэрокосмические системы" - ведущий разработчик систем и агрегатов авиационной отрасли, двигателестроения и космической техники.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_025c3ba28690fadc68dc9cf3988fae43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, космос - риа наука
Канада, Космос - РИА Наука
Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"

ОКБ "Аэрокосмические системы" попало под канадские санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла Канады в России
Флажок на машине посла Канады в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флажок на машине посла Канады в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
"(К санкционному списку - ред.) было добавлено ОКБ "Аэрокосмические системы", - говорится в документе.
ОКБ "Аэрокосмические системы" - ведущий разработчик систем и агрегатов авиационной отрасли, двигателестроения и космической техники.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
 
КанадаКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала