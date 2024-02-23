https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929209341.html

Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"

Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы" - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы"

Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:00

2024-02-23T21:00

2024-02-23T21:00

канада

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ОКБ "Аэрокосмические системы", сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства страны. "(К санкционному списку - ред.) было добавлено ОКБ "Аэрокосмические системы", - говорится в документе. ОКБ "Аэрокосмические системы" - ведущий разработчик систем и агрегатов авиационной отрасли, двигателестроения и космической техники.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

канада

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, космос - риа наука