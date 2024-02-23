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"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США
Новые санкции минфина США затронули производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод", следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:53
экономика
арзамасский машиностроительный завод
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод", следует из сообщения ведомства. Помимо "Арзамасского машиностроительного завода", под рестрикции попали компания "Современный арктический морской транспорт" и "Московская оружейная компания".
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арзамасский машиностроительный завод, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Арзамасский машиностроительный завод, Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США
Минфин США добавил в санкционный список "Арзамасский машиностроительный завод"