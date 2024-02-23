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"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
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20:53 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929207902.html
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США
Новые санкции минфина США затронули производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод", следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:53
экономика
арзамасский машиностроительный завод
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод", следует из сообщения ведомства. Помимо "Арзамасского машиностроительного завода", под рестрикции попали компания "Современный арктический морской транспорт" и "Московская оружейная компания".
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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экономика, арзамасский машиностроительный завод, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Арзамасский машиностроительный завод, Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
"Арзамасский машиностроительный завод" попал под санкции США

Минфин США добавил в санкционный список "Арзамасский машиностроительный завод"

© РИА Новости / Михаил Безносов | Перейти в медиабанкОАО «Арзамасский машиностроительный завод» в Арзамасе
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» в Арзамасе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Михаил Безносов
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ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» в Арзамасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод", следует из сообщения ведомства.
Помимо "Арзамасского машиностроительного завода", под рестрикции попали компания "Современный арктический морской транспорт" и "Московская оружейная компания".
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ЭкономикаАрзамасский машиностроительный заводМинистерство финансов СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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