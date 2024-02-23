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Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева - РИА Новости, 23.02.2024
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20:37 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205211.html
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева - РИА Новости, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:37
2024-02-23T20:37
сша
россия
белоруссия
ахмед дудаев
борис грызлов
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Новый пакет антироссийских санкций включает несколько сотен физических и юридических лиц. Власти США объяснили его введение смертью Алексея Навального и второй годовщиной событий на Украине. Включение в санкционный список означает блокировку активов на территории США и запрет гражданам США на взаимодействие с попавшими под санкции лицами.
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сша, россия, белоруссия, ахмед дудаев, борис грызлов, министерство финансов сша
США, Россия, Белоруссия, Ахмед Дудаев, Борис Грызлов, Министерство финансов США
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева

Посол РФ в Минске Грызлов и чеченский министр Дудаев попали в список санкций США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Новый пакет антироссийских санкций включает несколько сотен физических и юридических лиц. Власти США объяснили его введение смертью Алексея Навального и второй годовщиной событий на Украине.
Включение в санкционный список означает блокировку активов на территории США и запрет гражданам США на взаимодействие с попавшими под санкции лицами.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
СШАРоссияБелоруссияАхмед ДудаевБорис ГрызловМинистерство финансов США
 
 
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