https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205211.html
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева - РИА Новости, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:37
2024-02-23T20:37
2024-02-23T20:37
сша
россия
белоруссия
ахмед дудаев
борис грызлов
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Новый пакет антироссийских санкций включает несколько сотен физических и юридических лиц. Власти США объяснили его введение смертью Алексея Навального и второй годовщиной событий на Украине. Включение в санкционный список означает блокировку активов на территории США и запрет гражданам США на взаимодействие с попавшими под санкции лицами.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, белоруссия, ахмед дудаев, борис грызлов, министерство финансов сша
США, Россия, Белоруссия, Ахмед Дудаев, Борис Грызлов, Министерство финансов США
Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Посол РФ в Минске Грызлов и чеченский министр Дудаев попали в список санкций США