https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205211.html

Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева

Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева - РИА Новости, 23.02.2024

Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева

Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:37

2024-02-23T20:37

2024-02-23T20:37

сша

россия

белоруссия

ахмед дудаев

борис грызлов

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошли посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, а также министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Новый пакет антироссийских санкций включает несколько сотен физических и юридических лиц. Власти США объяснили его введение смертью Алексея Навального и второй годовщиной событий на Украине. Включение в санкционный список означает блокировку активов на территории США и запрет гражданам США на взаимодействие с попавшими под санкции лицами.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

сша

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, белоруссия, ахмед дудаев, борис грызлов, министерство финансов сша