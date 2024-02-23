https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929204852.html

США ввели санкции против СУЭК и ЮГК

США ввели санкции против СУЭК и ЮГК - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против СУЭК и ЮГК

США ввели санкции против Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:34

2024-02-23T20:34

2024-02-23T20:56

экономика

сша

россия

сибирская угольная энергетическая компания

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) и ее главы Константина Струкова, сообщает минфин. В санкционный список вошла СУЭК, которую минфин США называет флагманом российской транспортной логистики, эксплуатирующим собственную железнодорожную инфраструктуру, осуществляющим автоперевозки и оказывающим другие транспортные услуги. По оценке властей США, минобороны России является одним из крупнейших заказчиков СУЭК.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, сибирская угольная энергетическая компания