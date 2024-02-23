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США ввели санкции против СУЭК и ЮГК - РИА Новости, 23.02.2024
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20:34 23.02.2024 (обновлено: 20:56 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929204852.html
США ввели санкции против СУЭК и ЮГК
США ввели санкции против СУЭК и ЮГК - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против СУЭК и ЮГК
США ввели санкции против Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:34
2024-02-23T20:56
экономика
сша
россия
сибирская угольная энергетическая компания
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) и ее главы Константина Струкова, сообщает минфин. В санкционный список вошла СУЭК, которую минфин США называет флагманом российской транспортной логистики, эксплуатирующим собственную железнодорожную инфраструктуру, осуществляющим автоперевозки и оказывающим другие транспортные услуги. По оценке властей США, минобороны России является одним из крупнейших заказчиков СУЭК.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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экономика, сша, россия, сибирская угольная энергетическая компания
Экономика, США, Россия, Сибирская угольная энергетическая компания
США ввели санкции против СУЭК и ЮГК

США ввели санкции против Сибирской угольной энергокомпании и "Южуралзолота"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд компании СУЭК
Стенд компании СУЭК - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд компании СУЭК. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) и ее главы Константина Струкова, сообщает минфин.
В санкционный список вошла СУЭК, которую минфин США называет флагманом российской транспортной логистики, эксплуатирующим собственную железнодорожную инфраструктуру, осуществляющим автоперевозки и оказывающим другие транспортные услуги. По оценке властей США, минобороны России является одним из крупнейших заказчиков СУЭК.
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