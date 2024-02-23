https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929203172.html
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт" - РИА Новости, 23.02.2024
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:23
2024-02-23T20:23
2024-02-23T20:23
экономика
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. Как отмечается, в санкционный перечень попало ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ". Санкции затронули фонд развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева", а также "Алмазювелирэкспорт".
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
Минфин США ввел санкции против НАМИ, "Фонда Лобаева" и "Алмазювелирэкспорта"