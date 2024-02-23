https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929203172.html

В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"

В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт" - РИА Новости, 23.02.2024

В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"

Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:23

2024-02-23T20:23

2024-02-23T20:23

экономика

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство финансов сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. Как отмечается, в санкционный перечень попало ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ". Санкции затронули фонд развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева", а также "Алмазювелирэкспорт".

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии