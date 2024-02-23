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В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт" - РИА Новости, 23.02.2024
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20:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929203172.html
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт" - РИА Новости, 23.02.2024
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:23
2024-02-23T20:23
экономика
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство. Как отмечается, в санкционный перечень попало ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ". Санкции затронули фонд развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева", а также "Алмазювелирэкспорт".
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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Наталья Макарова
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экономика, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
В списке санкций США оказались НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"

Минфин США ввел санкции против НАМИ, "Фонда Лобаева" и "Алмазювелирэкспорта"

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции минфина США затронули, среди прочего, НАМИ, "Фонд Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт", сообщает ведомство.
Как отмечается, в санкционный перечень попало ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ". Санкции затронули фонд развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева", а также "Алмазювелирэкспорт".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
ЭкономикаНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство финансов СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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