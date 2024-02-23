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Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов - РИА Новости, 23.02.2024
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20:15 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929202053.html
Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов
Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов
Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:15
2024-02-23T20:15
канада
московский институт теплотехники
центральный научно-исследовательский институт "курс"
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. Согласно документу, Канада ввела санкции против Московского научно-исследовательского института "Агат", Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института. В документе также отмечается, что санкции были введены против Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс".
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канада, московский институт теплотехники, центральный научно-исследовательский институт "курс", в мире, санкции в отношении россии
Канада, Московский институт теплотехники, Центральный научно-исследовательский институт "Курс", В мире, Санкции в отношении России
Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов

Ряд российских научно-исследовательских институтов попал под канадские санкции

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.
Согласно документу, Канада ввела санкции против Московского научно-исследовательского института "Агат", Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института.
В документе также отмечается, что санкции были введены против Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс".
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