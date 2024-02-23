Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов
Ряд российских научно-исследовательских институтов попал под канадские санкции
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.
Согласно документу, Канада ввела санкции против Московского научно-исследовательского института "Агат", Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института.
В документе также отмечается, что санкции были введены против Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс".