https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929202053.html

Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов

Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против российских научно-исследовательских институтов

Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:15

2024-02-23T20:15

2024-02-23T20:15

канада

московский институт теплотехники

центральный научно-исследовательский институт "курс"

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов, говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. Согласно документу, Канада ввела санкции против Московского научно-исследовательского института "Агат", Государственного научно-исследовательского института приборостроения, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Государственного научно-исследовательского института машиностроения им. В.В. Бахирева, а также Калужского научно-исследовательского радиотехнического института. В документе также отмечается, что санкции были введены против Московского института теплотехники, Московского научно-исследовательского телевизионного института, АО "Научно-исследовательский инженерный институт", АО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, научно-технического института "Радиосвязь", Института радионавигации и времени, Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, Центрального научно-исследовательского института "Циклон", Центрального научно-исследовательского института химии и механики, а также Центрального научно-исследовательского института "Курс".

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, московский институт теплотехники, центральный научно-исследовательский институт "курс", в мире, санкции в отношении россии