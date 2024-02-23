https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929201473.html
ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов
ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов
Евросоюз ввел санкции против ряда институтов РФ, следует из данных в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:11
2024-02-23T20:11
2024-02-23T20:11
евросоюз
московский институт теплотехники
россия
роскосмос
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против ряда институтов РФ, следует из данных в официальном журнале ЕС. Согласно опубликованному документу, ЕС ввел санкции против АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"), АО "Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Д.И. Менделеева" и его гендиректора Елены Ивановой. Кроме того, под санкции попали АО "Российский институт радионавигации и времени", а также его директор Алексей Брагин, директор АО "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова" Николай Медуницин, научно-производственный центр "БизнесАвтоматика", АО "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха", АО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" и его гендиректор Владимир Медведев.
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, московский институт теплотехники, россия, роскосмос, санкции в отношении россии
Евросоюз, Московский институт теплотехники, Россия, Роскосмос, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов
Под санкции ЕС попали несколько российских институтов, среди них Корпорация МИТ