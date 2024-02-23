https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929201473.html

ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов

ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против нескольких российских институтов

Евросоюз ввел санкции против ряда институтов РФ, следует из данных в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:11

2024-02-23T20:11

2024-02-23T20:11

евросоюз

московский институт теплотехники

россия

роскосмос

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против ряда институтов РФ, следует из данных в официальном журнале ЕС. Согласно опубликованному документу, ЕС ввел санкции против АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"), АО "Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Д.И. Менделеева" и его гендиректора Елены Ивановой. Кроме того, под санкции попали АО "Российский институт радионавигации и времени", а также его директор Алексей Брагин, директор АО "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова" Николай Медуницин, научно-производственный центр "БизнесАвтоматика", АО "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха", АО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" и его гендиректор Владимир Медведев.

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, московский институт теплотехники, россия, роскосмос, санкции в отношении россии