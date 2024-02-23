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США планируют расширить санкции против России - РИА Новости, 23.02.2024
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20:08 23.02.2024 (обновлено: 20:47 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929201106.html
США планируют расширить санкции против России
США планируют расширить санкции против России - РИА Новости, 23.02.2024
США планируют расширить санкции против России
США готовятся расширить санкции против России, сегодняшние меры являются только началом, заявил в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:08
2024-02-23T20:47
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США готовятся расширить санкции против России, сегодняшние меры являются только началом, заявил в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."Можете ожидать, что администрация (США - ред.) будет предпринимать дальнейшие действия..., сегодня - это только начало", - сказал Кирби. Ранее в пятницу США ввели санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц, Вашингтон связывает новый пакет санкций со смертью Навального и второй годовщиной событий на Украине.Как сообщил в связи с введением новых санкций Кирби, за последние несколько лет министерство финансов и госдепартамент включили более 4 тысяч лиц и компаний в антироссийские санкционные списки. "Это крупнейшие санкции, вводимые когда-либо в отношении крупной экономики", - подчеркнул он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, нато, мария захарова, дмитрий песков, джон кирби, вашингтон (штат)
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, НАТО, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
США планируют расширить санкции против России

Джон Кирби: США готовятся расширить санкции против России за смерть Навального

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США
Флаг на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США готовятся расширить санкции против России, сегодняшние меры являются только началом, заявил в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Можете ожидать, что администрация (США - ред.) будет предпринимать дальнейшие действия..., сегодня - это только начало", - сказал Кирби. Ранее в пятницу США ввели санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц, Вашингтон связывает новый пакет санкций со смертью Навального и второй годовщиной событий на Украине.
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Как сообщил в связи с введением новых санкций Кирби, за последние несколько лет министерство финансов и госдепартамент включили более 4 тысяч лиц и компаний в антироссийские санкционные списки. "Это крупнейшие санкции, вводимые когда-либо в отношении крупной экономики", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.
МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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