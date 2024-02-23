https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929198645.html
ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора
ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора
Евросоюз ввел санкции против Государственного научно-исследовательского института приборостроения и его гендиректора Владимира Медведева. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:51
2024-02-23T19:51
2024-02-23T19:51
евросоюз
вооруженные силы рф
концерн пво "алмаз-антей"
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Государственного научно-исследовательского института приборостроения и его гендиректора Владимира Медведева. Акционерное Общество "Государственный Научно-Исследовательский Институт Приборостроения" и Владимир Медведев, представленный как его директор, указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Обоснованием для введения санкций против "ГосНИИП" стало то, что предприятие занимается разработкой систем управления противолодочными и крылатыми ракетами, стоящими на вооружении ВС РФ, а также то, что компания связана с концерном "Алмаз-Антей".
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, вооруженные силы рф, концерн пво "алмаз-антей", санкции в отношении россии
Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора
ГосНИИП" и его гендиректор Владимир Медведев указаны в санкционном списке ЕС