https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929198645.html

ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора

ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против НИИ приборостроения и его гендиректора

Евросоюз ввел санкции против Государственного научно-исследовательского института приборостроения и его гендиректора Владимира Медведева. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:51

2024-02-23T19:51

2024-02-23T19:51

евросоюз

вооруженные силы рф

концерн пво "алмаз-антей"

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Государственного научно-исследовательского института приборостроения и его гендиректора Владимира Медведева. Акционерное Общество "Государственный Научно-Исследовательский Институт Приборостроения" и Владимир Медведев, представленный как его директор, указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Обоснованием для введения санкций против "ГосНИИП" стало то, что предприятие занимается разработкой систем управления противолодочными и крылатыми ракетами, стоящими на вооружении ВС РФ, а также то, что компания связана с концерном "Алмаз-Антей".

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, вооруженные силы рф, концерн пво "алмаз-антей", санкции в отношении россии