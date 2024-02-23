https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929191346.html
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт" - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"
Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:50
2024-02-23T18:50
2024-02-23T18:50
в мире
украина
евросоюз
нпо "базальт"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале ЕС. В документе говорится, что производимое предприятием вооружение используется против Украины. "НПО "Базальт" материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Более того, оно материально поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине", - говорится в обосновании.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, нпо "базальт"
В мире, Украина, Евросоюз, НПО "Базальт"
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"
Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС