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ЕС ввел санкции против НПО "Базальт" - РИА Новости, 23.02.2024
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18:50 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929191346.html
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт" - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"
Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:50
2024-02-23T18:50
в мире
украина
евросоюз
нпо "базальт"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале ЕС. В документе говорится, что производимое предприятием вооружение используется против Украины. "НПО "Базальт" материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Более того, оно материально поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине", - говорится в обосновании.
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в мире, украина, евросоюз, нпо "базальт"
В мире, Украина, Евросоюз, НПО "Базальт"
ЕС ввел санкции против НПО "Базальт"

Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Базальт" внесено в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале ЕС.
В документе говорится, что производимое предприятием вооружение используется против Украины.
"НПО "Базальт" материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Более того, оно материально поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине", - говорится в обосновании.
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