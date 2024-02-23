https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929189748.html

Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС

Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024

Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС

ЕС внес в санкционный список начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, следует из документа, опубликованного в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:35

2024-02-23T18:35

2024-02-23T18:35

россия

украина

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, следует из документа, опубликованного в пятницу. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В документе утверждается, что Федорко, занимая должность начальника Центра беспилотных летательных аппаратов, поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии