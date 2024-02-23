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Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
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18:35 23.02.2024
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Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС
Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС
ЕС внес в санкционный список начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, следует из документа, опубликованного в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:35
2024-02-23T18:35
россия
украина
евросоюз
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, следует из документа, опубликованного в пятницу. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В документе утверждается, что Федорко, занимая должность начальника Центра беспилотных летательных аппаратов, поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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россия, украина, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Начальника Центра беспилотной авиации включили в список санкций ЕС

ЕС ввел санкции против начальника Центра беспилотной авиации Минобороны Федорко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, следует из документа, опубликованного в пятницу.
Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций.
В документе утверждается, что Федорко, занимая должность начальника Центра беспилотных летательных аппаратов, поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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