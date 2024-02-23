https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929184383.html

ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения

ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения

Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:01

2024-02-23T18:01

2024-02-23T18:14

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале ЕС. "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии