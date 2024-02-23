https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929184383.html
ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения
ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения
Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:01
2024-02-23T18:01
2024-02-23T18:14
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале ЕС. "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против национального центра вертолетостроения
В список санкций ЕС внесли центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова