https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174734.html
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:03
2024-02-23T17:03
2024-02-23T17:03
евросоюз
санкции в отношении россии
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. "Он поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции в отношении россии, безопасность
Евросоюз, Санкции в отношении России, Безопасность
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
"Он поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
Россия расширила санкции против Евросоюза