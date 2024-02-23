https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174734.html

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:03

2024-02-23T17:03

2024-02-23T17:03

евросоюз

санкции в отношении россии

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. "Он поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, санкции в отношении россии, безопасность