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ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом - РИА Новости, 23.02.2024
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17:03 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174734.html
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:03
2024-02-23T17:03
евросоюз
санкции в отношении россии
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. "Он поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, безопасность
Евросоюз, Санкции в отношении России, Безопасность
ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
"Он поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
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